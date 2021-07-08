Расселл отреагировал на победу Англии в полуфинале Евро. В комментарии пришёл Джовинацци

Британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл высказался о победе сборной Англии над национальной командой Дании в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2020. При этом Расселл упомянул в своём посте спорный пенальти, назначенный в ворота датчан после падения Рахима Стерлинга.
«Этот пенальти! Вперёд, Англия! Никогда не сомневался!», — написал Джордж Расселл в своём «инстаграме».
В комментариях отметился и итальянский гонщик Антонио Джовинацци.
«Джорджино, увидимся в воскресенье!» — написал Джовинацци.
В финале Евро-2020 сборной Англии предстоит встретиться с национальной командой Италии, которая в своём полуфинале одолела Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен.). Решающий матч турнира пройдёт на «Уэмбли» 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 8 июля 2021
-
13:59
-
12:56
-
11:49
-
10:46
-
09:49
- 7 июля 2021
-
23:48
-
22:40
-
22:04
-
20:52
-
19:45
-
19:00
-
18:49
-
18:31
-
18:22
-
17:06
-
16:54
-
15:37
-
14:54
-
13:35
-
12:20
-
11:22
-
10:21
-
00:55
- 6 июля 2021
-
23:38
-
23:17
-
22:29
-
21:21
-
19:52
-
18:58
-
17:53
-
17:22
-
16:13
-
15:59
-
15:20
-
15:11