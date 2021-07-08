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Расселл отреагировал на победу Англии в полуфинале Евро. В комментарии пришёл Джовинацци

Расселл отреагировал на победу Англии в полуфинале Евро. В комментарии пришёл Джовинацци
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Британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл высказался о победе сборной Англии над национальной командой Дании в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2020. При этом Расселл упомянул в своём посте спорный пенальти, назначенный в ворота датчан после падения Рахима Стерлинга.

«Этот пенальти! Вперёд, Англия! Никогда не сомневался!», — написал Джордж Расселл в своём «инстаграме».

В комментариях отметился и итальянский гонщик Антонио Джовинацци.

«Джорджино, увидимся в воскресенье!» — написал Джовинацци.

В финале Евро-2020 сборной Англии предстоит встретиться с национальной командой Италии, которая в своём полуфинале одолела Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен.). Решающий матч турнира пройдёт на «Уэмбли» 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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