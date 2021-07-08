В «Мерседесе» готовят «интересное обновление» к Гран-при Великобритании

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал об обновлении, которое готовит команда для Гран-при Великобритании.

«Мы с нетерпением ждём Сильверстоун, скоро у нас будет интересное обновление — всё это очень волнительно. Отрадно, что Гран-при смогут посетить болельщики. Очевидно, там будет много поклонников Льюиса Хэмилтона. Впереди у нас есть время, когда мы сможем спокойно проанализировать наши результаты и подготовиться к следующей гонке, где на болидах будет установлен обновлённый аэродинамический обвес. Мы с оптимизмом смотрим вперёд.



Нас ожидает спринт, с которым нам ещё предстоит разобраться. Надеюсь, мы сможем показать хороший результат и побороться с «Ред Булл», — сказал Шовлин в видеоролике, размещённом на канале «Мерседеса» в YouTube.