Источник: Леклер мог контактировать с «Ред Булл» на фоне проблем «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер мог контактировать с «Ред Булл», обсуждая возможный переход в команду, утверждает итальянская редакция Motorsport. По данным издания, ссылающегося на собственные источники в Формуле-1, такие контакты могли иметь место.
Так, Леклер якобы был недоволен проблемами «Феррари», из-за чего раздумывал об уходе. Монегаск мог быть заинтересован в том, чтобы стать напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл». Нынешний контракт Леклера с «Феррари» действует до 2024 года. В следующем сезоне в силу вступит новый регламент, который даст шанс «Феррари» вернуться в группу лидеров.
Перед началом сезона «Ред Булл» обновил состав. Место одного из пилотов получил Серхио Перес, который ранее выступал за «Рейсинг Пойнт». В то же время Алекс Албон, который был напарником Ферстаппена, перешёл на позицию резервного пилота.
Леклер занимает шестое место в зачёте пилотов, набрав 62 очка. Перес находится на третьей строчке, у него 104 очка. От лидирующего Ферстаппена он отстаёт на 78 баллов.
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