«Макларен» опубликовал официальное заявление после нападения на Норриса у «Уэмбли»

Пресс-служба «Макларена» опубликовала официальное заявление после инцидента, случившегося с пилотом команды Ландо Норрисом. Ранее сообщалось, что на Норриса после финала Евро-2020 напали злоумышленники около стадиона «Уэмбли» в Лондоне (Англия). У гонщика отобрали наручные часы стоимостью $ 55 тыс.
«Макларен» подтверждает, что с Норрисом случился инцидент после финала Евро-2020 на «Уэмбли». У него украли наручные часы. К счастью, Ландо не пострадал, но он потрясён случившимся. Команда поддерживает Ландо, мы уверены, что любители гонок присоединятся к нам со своими наилучшими пожеланиями во время Гран-при Великобритании.
Теперь этим делом занимается полиция. Учитывая, что идёт расследование, мы не можем больше давать комментарии», — говорится в заявлении.
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