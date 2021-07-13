«Макларен» опубликовал официальное заявление после нападения на Норриса у «Уэмбли»

Пресс-служба «Макларена» опубликовала официальное заявление после инцидента, случившегося с пилотом команды Ландо Норрисом. Ранее сообщалось, что на Норриса после финала Евро-2020 напали злоумышленники около стадиона «Уэмбли» в Лондоне (Англия). У гонщика отобрали наручные часы стоимостью $ 55 тыс.

«Макларен» подтверждает, что с Норрисом случился инцидент после финала Евро-2020 на «Уэмбли». У него украли наручные часы. К счастью, Ландо не пострадал, но он потрясён случившимся. Команда поддерживает Ландо, мы уверены, что любители гонок присоединятся к нам со своими наилучшими пожеланиями во время Гран-при Великобритании.

Теперь этим делом занимается полиция. Учитывая, что идёт расследование, мы не можем больше давать комментарии», — говорится в заявлении.