Хэмилтон: оставьте Боттаса в покое, он мой лучший напарник, у нас лучший дуэт в Ф-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон призвал журналистов прекратить атаковать напарника Валттери Боттаса вопросами о будущем. Ожидается, что в следующем сезоне его сменит Джордж Расселл, выступающий за «Уильямс».

«Оставьте Валттери в покое, дайте ему сосредоточиться на своей работе. Я всегда говорил, что Боттас — мой лучший напарник. И я говорю не только о его результатах и психологическом настрое, но и о том, как мы сработались.

Наш дуэт с Валттери —лучший в Формуле-1 в плане баланса и взаимопонимания. Конечно, однажды наше сотрудничество закончится, нельзя быть напарниками всегда. Но мы отлично работали вместе и можем продолжать это», — цитирует Хэмилтона Motorsport-Total.

Ожидалось, что «Мерседес» объявит о переходе Расселла во время Гран-при Великобритании. Но Джордж уже сообщил, что никаких объявлений на этапе в Сильверстоуне не будет.