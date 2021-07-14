Лоуренс Стролл: Лэнс проделывает отличную работу, он талантлив и растёт

Канадский бизнесмен Лоуренс Стролл, являющийся владельцем команды «Астон Мартин», поделился мнением о своём сыне, пилоте Лэнсе Стролле. Как признался Лоуренс, он никогда не сомневался в таланте сына, выступающего за «Астон Мартин». В нынешнем сезоне канадский гонщик набрал 14 очков, а его напарник, Себастьян Феттель, 30.
«У нас прекрасный состав команды, сочетание чемпионского опыта Себа и сырого таланта Лэнса. На мой взгляд, Лэнс проделывает отличную работу. Ему всего 22 года, а он уже выигрывал поул и поднимался на подиум несколько раз. В нынешнем сезоне он конкурирует с Феттелем, на мой взгляд, они примерно равны.
Поэтому у меня нет поводов для беспокойств, я не чувствую, что ему чего-то не хватает. Он растёт, накапливает опыт. Чем больше опыта у него будет, тем сильнее он станет. Все в этом возрасте проходят через такое», — цитирует Стролла Racefans.
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