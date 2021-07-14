Хельмут Марко высказался о преображении Пьера Гасли

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о выступлении гонщика «Альфа Таури» Пьера Гасли. Он выступал за «Торо Россо» в 2017 году, а затем его перевели в «Ред Булл» в 2019 году. Впрочем, в главной команде Гасли долго не задержался, после чего его сменил Алекс Албон.
Но с тех пор Гасли резко прибавил. В прошлом сезоне он даже стал победителем этапа в Монце (Италия). В нынешнем сезоне Пьер поднимался на подиум на Гран-при Азербайджана. Недавно Гасли сказал, что выступает лучше, чем когда-либо в карьере.
«Я полностью с ним согласен, это лучшая версия Гасли за всё время. Но сейчас вопрос возможного перехода в «Ред Булл» не стоит. Но, конечно, всегда нависает угроза, когда являешься напарником Ферстаппена. Вы же видели, какие проблемы были у Серхио Переса в квалификациях.
Но Гасли изменился, у меня с ним недавно был долгий разговор Граце. Он бы уже выступал не так, как раньше, когда был в «Ред Булл», — цитирует Марко Motorsport-Total.
- 14 июля 2021
-
16:26
-
16:17
-
14:42
-
13:45
-
12:19
-
12:03
-
10:57
-
09:45
-
00:43
-
00:04
- 13 июля 2021
-
23:30
-
22:17
-
20:24
-
17:59
-
17:32
-
17:22
-
16:34
-
15:13
-
14:42
-
13:24
-
12:17
-
10:54
-
09:46
-
00:55
- 12 июля 2021
-
23:06
-
20:29
-
20:27
-
20:06
-
20:01
-
18:22
-
17:26
-
16:18
-
15:25
-
14:31
-
12:33