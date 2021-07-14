Хельмут Марко высказался о преображении Пьера Гасли

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о выступлении гонщика «Альфа Таури» Пьера Гасли. Он выступал за «Торо Россо» в 2017 году, а затем его перевели в «Ред Булл» в 2019 году. Впрочем, в главной команде Гасли долго не задержался, после чего его сменил Алекс Албон.

Но с тех пор Гасли резко прибавил. В прошлом сезоне он даже стал победителем этапа в Монце (Италия). В нынешнем сезоне Пьер поднимался на подиум на Гран-при Азербайджана. Недавно Гасли сказал, что выступает лучше, чем когда-либо в карьере.

«Я полностью с ним согласен, это лучшая версия Гасли за всё время. Но сейчас вопрос возможного перехода в «Ред Булл» не стоит. Но, конечно, всегда нависает угроза, когда являешься напарником Ферстаппена. Вы же видели, какие проблемы были у Серхио Переса в квалификациях.

Но Гасли изменился, у меня с ним недавно был долгий разговор Граце. Он бы уже выступал не так, как раньше, когда был в «Ред Булл», — цитирует Марко Motorsport-Total.