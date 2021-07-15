Как будут выглядеть построенные по новым правилам болиды Формулы-1. Первые фото

Сегодня, 15 июля, Формула-1 провела официальную презентацию шоу-кара, построенного в соответствии с новым техническим регламентом чемпионата мира, который будет введён в действие в 2022 году. На стартовой прямой автодрома «Сильверстоун» состоялась официальная фотосессия с участием боевых гонщиков Формулы-1. Кроме того, пресс-служба Ф-1 опубликовала студийные фотографии болида, а также официальные рендеры.
Все компоненты машины будут разделены на пять категорий. Какие-то из них команды будут разрабатывать и строить самостоятельно, какие-то смогут покупать друг у друга, а некоторыми будут обязаны делиться со всеми. Часть компонентов участникам придётся закупать у единого поставщика, а часть — строить самостоятельно по разработанным ФИА спецификациям. Ожидается, что благодаря аэродинамическим свойствам машины будут более устойчивыми в «грязном» воздухе, что откроет дополнительные возможности для обгона. Внешний вид болида стал более футуристическим. Внешне он действительно отличается от предшественников.
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