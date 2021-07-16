Формула-1 показала болид 2022 года в цветах всех команд, кроме «Феррари»

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в своих социальных сетях новую порцию фотографий, посвящённых презентации шок-кара, который построен по регламенту чемпионата мира 2022 года. На свежих рендерах пресс-служба Формулы-1 показала, как выглядел бы шоу-кар в фирменных цветах команд. Было подготовлено девять изображений — по неясным причинам нет лишь шоу-кара в ливрее «Феррари».

Посмотреть все фотографии можно в официальном инстаграм-аккаунте Формулы-1.

Напомним, новый регламент Формулы-1 нацелен на то, чтобы гонщики смогли активнее бороться друг с другом на трассе и получать больше возможностей для обгона. Для этого новые правила вновь разрешили применение граунд-эффекта, а ограничения регламента направлены на то, чтобы болиды генерировали меньше «грязных» потоков воздуха позади себя. Кроме того, Ф-1 перейдёт на низкопрофильные 18-дюймовые колёса.