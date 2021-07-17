Випс: Шварцман пролетел мимо как ракета!

Эстонский гонщик Формулы-2 Юри Випс, входящий в программу поддержки «Ред Булл», прокомментировал финиш на втором месте в первой спринтерской гонке этапа моносерии на «Сильверстоуне». Випс стартовал вторым, но на старте пропустил вперёд Роберта Шварцмана, у которого была четвёртая стартовая позиция.



«Перед гонкой мы нацеливались на обгон Кристиана Лундгора, и нам удалось сделать это, но Роберт пролетел мимо как ракета! Не ожидал, что он окажется так далеко впереди, ведь я и сам хорошо тронулся с места. Но у него был мегастарт.



Дальше было понятно: если он не совершит ошибку, то гонка, считай, завершена. Как только я подъезжал к Роберту, то шины начинали перегреваться, приходилось чуть отставать и охлаждать их. И так раз за разом. Было очень трудно оставаться рядом», — заявил Випс на пресс-конференции после финиша.