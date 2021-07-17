Випс: Шварцман пролетел мимо как ракета!

Эстонский гонщик Формулы-2 Юри Випс, входящий в программу поддержки «Ред Булл», прокомментировал финиш на втором месте в первой спринтерской гонке этапа моносерии на «Сильверстоуне». Випс стартовал вторым, но на старте пропустил вперёд Роберта Шварцмана, у которого была четвёртая стартовая позиция.
«Перед гонкой мы нацеливались на обгон Кристиана Лундгора, и нам удалось сделать это, но Роберт пролетел мимо как ракета! Не ожидал, что он окажется так далеко впереди, ведь я и сам хорошо тронулся с места. Но у него был мегастарт.
Дальше было понятно: если он не совершит ошибку, то гонка, считай, завершена. Как только я подъезжал к Роберту, то шины начинали перегреваться, приходилось чуть отставать и охлаждать их. И так раз за разом. Было очень трудно оставаться рядом», — заявил Випс на пресс-конференции после финиша.
- 17 июля 2021
-
12:33
-
12:32
-
12:31
-
11:59
-
11:54
-
11:40
-
11:21
-
10:18
-
10:00
-
08:00
-
00:59
-
00:32
- 16 июля 2021
-
23:57
-
23:52
-
23:47
-
23:40
-
23:36
-
23:31
-
23:28
-
21:57
-
21:51
-
21:44
-
21:39
-
21:35
-
21:33
-
21:07
-
20:56
-
19:51
-
19:37
-
18:16
-
18:00
-
17:32
-
16:38
-
15:59
-
14:55