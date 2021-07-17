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Ферстаппен — лучший во 2-й тренировке ГП Великобритании, Хэмилтон — 8-й, Мазепин — 19-й

Ферстаппен — лучший во 2-й тренировке ГП Великобритании, Хэмилтон — 8-й, Мазепин — 19-й
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В Сильверстоуне завершилась вторая свободная практика Гран-при Великобритании. По её итогам лучший результат показал лидер общего зачёта, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Тройку лидеров замкнул напарник Леклера, Карлос Сайнс-младший.

Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», стал восьмым. Российский гонщик Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», показал 19-й результат. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 20-м.

Гран-при Великобритании. Вторая свободная практика

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:29.902
2. Шарль Леклер «Феррари» +0.375
3. Карлос Сайнс-младший «Феррари» +0.605
4. Эстебан Окон «Альпин» +0.805
5. Серхио Перес «Ред Булл» +0.898
6. Ландо Норрис «Макларен» +1.128
7. Даниэль Риккардо «Макларен» +1.132
8. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +1.229
9. Валттери Боттас «Мерседес» +1.278
10. Пьер Гасли «Альфа Таури» +1.286
11. Джордж Расселл «Уильямс» +1.335
12. Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» +1.361
13. Фернандо Алонсо «Альпин» +1.387
14. Кими Райкконен «Альфа Ромео» +1.426
15. Николас Латифи «Уильямс» +1.435
16. Юки Цунода «Альфа Таури» +1.502
17. Себастьян Феттель «Астон Мартин» +1.691
18. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +2.139
19. Никита Мазепин «Хаас» +2.572
20. Мик Шумахер «Хаас» +4.115.

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