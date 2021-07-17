Ферстаппен — лучший во 2-й тренировке ГП Великобритании, Хэмилтон — 8-й, Мазепин — 19-й

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В Сильверстоуне завершилась вторая свободная практика Гран-при Великобритании. По её итогам лучший результат показал лидер общего зачёта, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Тройку лидеров замкнул напарник Леклера, Карлос Сайнс-младший.

Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», стал восьмым. Российский гонщик Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», показал 19-й результат. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 20-м.

Гран-при Великобритании. Вторая свободная практика

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:29.902

2. Шарль Леклер «Феррари» +0.375

3. Карлос Сайнс-младший «Феррари» +0.605

4. Эстебан Окон «Альпин» +0.805

5. Серхио Перес «Ред Булл» +0.898

6. Ландо Норрис «Макларен» +1.128

7. Даниэль Риккардо «Макларен» +1.132

8. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +1.229

9. Валттери Боттас «Мерседес» +1.278

10. Пьер Гасли «Альфа Таури» +1.286

11. Джордж Расселл «Уильямс» +1.335

12. Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» +1.361

13. Фернандо Алонсо «Альпин» +1.387

14. Кими Райкконен «Альфа Ромео» +1.426

15. Николас Латифи «Уильямс» +1.435

16. Юки Цунода «Альфа Таури» +1.502

17. Себастьян Феттель «Астон Мартин» +1.691

18. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +2.139

19. Никита Мазепин «Хаас» +2.572

20. Мик Шумахер «Хаас» +4.115.