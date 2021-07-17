Видео: потрясающий старт Алонсо в спринтерской гонке Формулы-1 — с 11-го места на пятое
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Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в социальных сетях ролик с видеозаписью старта спринтерской гонки Гран-при Великобритании на трассе «Сильверстоун» с бортовой камеры на болиде испанского пилота «Альпин» Фернандо Алонсо. Испанец стартовал с 11-й позиции, однако благодаря шинам «софт», хорошей реакции и верному выбору траекторий в первых поворотах прорвался на пятое место.
За 17 кругов спринта Алонсо пропустил вперёд гонщиков «Макларена» британца Ландо Норриса и австралийца Даниэля Риккардо и финишировал на седьмой позиции. Позади Алонсо финишировал немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.
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