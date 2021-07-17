Перес будет стартовать в гонке Гран-при Великобритании с пит-лейна

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес начнёт гонку Гран-при Великобритании Формулы-1 на трассе «Сильверстоун» с пит-лейна. Об этом сообщает журналист Auto Motor uns Sport Тобиас Грюнер со ссылкой на советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко.



Как рассказал Марко, старт с пит-лейна позволит «Ред Булл» не ограничивать себя режимом «закрытого парка» и внести изменения в настройки автомобиля Переса. Это даст Серхио больше шансов на обгоны соперников.



В субботней спринт-квалификации Перес стартовал с пятой позиции, потерял два места и затем вылетел с трассы, когда преследовал Ландо Норриса. Мексиканец заехал в боксы и сошёл за круг до финиша спринт-квалификации. До этого Серхио занимал 18-е место.