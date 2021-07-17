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В Формуле-1 могут отказаться от записи поула в статистике на победителя спринта

В Формуле-1 могут отказаться от записи поула в статистике на победителя спринта
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Управляющий директор Формулы-1 Росс Браун отреагировал на критику со стороны Себастьяна Феттеля и Нико Росберга, которые считают, что несправедливо считать в статистике Ф-1 обладателями поул-позишен победителей спринтерских гонок, а не квалификаций. Так, по итогам Гран-при Великобритании поул-позишен записана на счёт победителя спринта Макса Ферстаппена, а не ставшего быстрейшим в пятницу Льюиса Хэмилтона.

«Мы должны подумать об этом — нужно ли внести какие-то изменения в номенклатуру того, что мы делаем. Должна поул-позишен записываться лучшему в пятницу? Мы должны подумать над такими вещами, обсудить с ФИА и командами. Но я думаю, что история не должна нас сдерживать. Нам необходимо уважать историю, но она никогда не должна нас сдерживать», — приводит слова Брауна RaceFans.

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