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«Ред Булл» добился отмены некоторых директив ФИА относительно замедления пит-стопов

«Ред Булл» добился отмены некоторых директив ФИА относительно замедления пит-стопов
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В «Ред Булл» добились отмены некоторых директив международной автомобильной федерации (ФИА) относительно замедления командами Формулы-1 времени пит-стопов. Об этом сообщает Racingnews365, ссылаясь на свои источники.

Обновлённая техническая директива должна была вступить в силу на Гран-при Венгрии в августе. Целью нововведений по планам ФИА должно было стать снижение вероятности возвращения болида на трассу до того, как все его колёса будут полностью прикреплены к автомобилю. Согласно новой директиве, скорость механиков должна превышать минимальное время. Если механик реагирует на завершение этапа процесса пит-стопа менее чем за 0,15 секунды, датчик регистрирует это действие как недействительное, и от механика требуется повторить выполнение работы, чтобы убедиться, что она была завершена.

Согласно источнику, ФИА выпустит ещё одну директиву, в которой будет изменён ряд процедур относительно пит-стопов. В частности, отменяется правило 0,15 секунд. Однако от команд потребуется всячески демонстрировать, что все процедуры проходят безопасно. Кроме того, сроки имплементации обновлённой директивы сдвинулись до Гран-при Бельгии.

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