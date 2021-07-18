«Ред Булл» добился отмены некоторых директив ФИА относительно замедления пит-стопов

В «Ред Булл» добились отмены некоторых директив международной автомобильной федерации (ФИА) относительно замедления командами Формулы-1 времени пит-стопов. Об этом сообщает Racingnews365, ссылаясь на свои источники.
Обновлённая техническая директива должна была вступить в силу на Гран-при Венгрии в августе. Целью нововведений по планам ФИА должно было стать снижение вероятности возвращения болида на трассу до того, как все его колёса будут полностью прикреплены к автомобилю. Согласно новой директиве, скорость механиков должна превышать минимальное время. Если механик реагирует на завершение этапа процесса пит-стопа менее чем за 0,15 секунды, датчик регистрирует это действие как недействительное, и от механика требуется повторить выполнение работы, чтобы убедиться, что она была завершена.
Согласно источнику, ФИА выпустит ещё одну директиву, в которой будет изменён ряд процедур относительно пит-стопов. В частности, отменяется правило 0,15 секунд. Однако от команд потребуется всячески демонстрировать, что все процедуры проходят безопасно. Кроме того, сроки имплементации обновлённой директивы сдвинулись до Гран-при Бельгии.
- 18 июля 2021
-
10:07
-
09:00
-
00:54
-
00:44
-
00:05
- 17 июля 2021
-
23:53
-
23:48
-
23:47
-
23:38
-
23:30
-
23:08
-
22:55
-
22:41
-
22:22
-
22:05
-
21:45
-
21:43
-
20:55
-
20:52
-
20:38
-
20:23
-
19:06
-
18:20
-
17:41
-
17:08
-
16:46
-
15:31
-
15:22
-
15:15
-
14:48
-
13:21
-
13:00
-
13:00
-
12:33
-
12:32