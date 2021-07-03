«Ред Булл» поборется за отмену ограничений скорости пит-стопов

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко выступил с критикой относительно решения Международной автомобильной федерации (ФИА) по пит-стопам. Ранее стало известно, что ФИА представила новые правила, согласно которым командам, выступающим в Формуле-1, придётся замедлить их время. В силу они вступят, начиная с Гран-при Венгрии.



«Мы годами работали, чтобы стать лидером. По нашему мнению, это очень большая часть шоу. Собирается ли «Ред Булл» добиваться отмены этой директивы? Да, так и есть. Аргумент безопасности более чем смехотворен, ведь если с шиной будет что-то не так, штраф будет ещё строже. Не могу наверняка сказать, насколько велика вероятность отмены этой меры, но надеюсь на здравый смысл. По этому поводу в настоящее время ведётся диалог», — приводит слова Марко GrandPX.news.