Росс Браун высказался о первой в истории Формулы-1 спринт-квалификации

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мнением о первой в истории чемпионата спринт-квалификации. Новый формат был опробован на Гран-при Великобритании. Прежде чем принять окончательное решение о его дальнейшей судьбе, спринты будут практиковаться ещё на двух этапах.

«Это совершенно новая концепция для Формулы-1. Мы увидели, что гонщики во время такой квалификации не собираются расслабляться. Первый круг был просто великолепным, а потом мы стали свидетелями небольших дуэлей в ходе оставшейся части гонки. Выступление Фернандо Алонсо было сенсационным — считаю, что это был момент дня.



Мы ещё обсудим некоторые вопросы с ФИА и командами, попытаемся понять, есть ли что-то, над чем нужно поработать, но коренным образом гоночный формат в этом году менять не будем. После трёх подобных гонок многое станет понятнее. Но пока этот опыт я оцениваю позитивно.



Мы уже получаем массу положительных отзывов от фанатов. Им это нравится. Но мы также учтём мнение болельщиков, которым этот формат пришёлся не по душе», — приводит слова Брауна Crash.net.