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Гран-при Великобритании прерван из-за столкновения Хэмилтона и Ферстаппена

Гран-при Великобритании прерван из-за столкновения Хэмилтона и Ферстаппена
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В эти минуты в Сильверстоуне проходит Гран-при Великобритании. Гонка была остановлена из-за аварии пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Появились красные флаги.

Столкновение произошло уже на старте гонки. Макс пытался отбить атаку Льюиса, после чего вошёл в поворот по внешнему радиусу. «Мерседес» в итоге поддел болид «Ред Булл», отправив того в стену.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию гонки.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Формулы-1.

Ферстаппен был отправлен для обследования в медицинский центр трассы «Сильверстоун». Он сошёл с дистанции, а когда Макс покидал болид, то с трудом держался на ногах. Ему помогали уйти с трассы, придерживая за руки.

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