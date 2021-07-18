Гран-при Великобритании прерван из-за столкновения Хэмилтона и Ферстаппена

В эти минуты в Сильверстоуне проходит Гран-при Великобритании. Гонка была остановлена из-за аварии пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Появились красные флаги.

Столкновение произошло уже на старте гонки. Макс пытался отбить атаку Льюиса, после чего вошёл в поворот по внешнему радиусу. «Мерседес» в итоге поддел болид «Ред Булл», отправив того в стену.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию гонки.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Формулы-1.

Ферстаппен был отправлен для обследования в медицинский центр трассы «Сильверстоун». Он сошёл с дистанции, а когда Макс покидал болид, то с трудом держался на ногах. Ему помогали уйти с трассы, придерживая за руки.