Хэмилтон после столкновения с Ферстаппеном выиграл Гран-при Великобритании

В Сильверстоуне завершился очередной этап Формулы-1. Гран-при Великобритании выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Он в концовке гонки опередил гонщика «Феррари» Шарля Леклера, который долгое время лидировал. Монегаск в итоге стал вторым. Третье место занял пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Гонка началась с происшествия, которое привело к появлению красных флагов. Хэмилтон в начале гонки столкнулся с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Макс в борьбе с Льюисом вошёл в поворот по внешнему радиусу. «Мерседес» в итоге поддел болид «Ред Булл», отправив того в стену. В итоге Ферстаппен с трудом покинул болид, он был вынужден сойти с дистанции, Хэмилтона оштрафовали на 10 секунд.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин стал 17-м, опередив напарника Мика Шумахера (18-й).

Формула-1. Гран-при Великобритании

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Шарль Леклер («Феррари») + 3,871

3. Валттери Боттас («Мерседес») + 11,125

4. Ландо Норрис («Макларен») + 28,573

5. Даниэль Риккардо («Макларен») + 42,624

6. Карлос Сайнс-младший («Феррари») + 43,454

7. Фернандо Алонсо («Альпин») + 1:12,093

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1:14,289

9. Эстебан Окон («Альпин») + 1:16,162

10. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1:22,065

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 1:25,327

12. Джордж Расселл («Уильямс») + 1 круг

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») + 1 круг

14. Николас Латифи («Уильямс») + круг

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») + 1 круг

16. Серхио Перес («Ред Булл») + 1 круг

17. Никита Мазепин («Хаас») + 1 круг

18. Мик Шумахер («Хаас») + 1 круг

19. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — сошёл на 43-м круге

20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сошёл на 1-м круге