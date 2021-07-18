Йос Ферстаппен — о десятисекундном штрафе Хэмилтона: это нелепо

Отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, экс-пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен раскритиковал действия Льюиса Хэмилтона в аварии на первом круге Гран-при Великобритании, а также решение судей оштрафовать британца всего на десять секунд.
«Я посмотрел повтор, и Макс тоже говорит: «Я оставил ему достаточно места, а он въехал своим передним колесом в зад моей машины. Значит, он не прав». Если за такое получаешь десятисекундный штраф, то, думаю, это нелепо. Особенно в таком повороте. Это просто неприемлемо», — приводит слова Ферстаппена-старшего GPBlog.
Также Йос рассказал о состоянии здоровья сына: «Всё выглядит хорошо, но удар был сильным. Он немного потрясён. Он отправился в больницу, чтобы пройти компьютерную томографию, но он был в порядке. У него немного болело плечо».
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