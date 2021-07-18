Петров объяснил, почему считает заслуженным штраф Хэмилтона за аварию с Ферстаппеном

Первый российский гонщик Формулы-1, участник программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров поделился своим мнением по поводу столкновения голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на первом круге Гран-при Великобритании. Ферстаппен в результате инцидента сошёл, в то время как Хэмилтон в итоге выиграл гонку.



«Я думаю, что заслуженный штраф. Получается, что Льюиса с траектории немножко сдвинуло наружу и он ударил Макса. По сути заслуженный штраф, и придраться здесь к стюардам не из-за чего. Макса жалко, вообще было бы интересно посмотреть их противостояние в равной борьбе. Так как до сих пор много вопросов, на которые нет ответов», — написал Петров в своём аккаунте в социальной сети «Инстаграм».