Деймон Хилл: это была фантастическая победа Хэмилтона

Бывший пилот Формулы-1, чемпион мира Деймон Хилл, высказался об инциденте, который произошёл в начале Гран-при Великобритании. Там столкнулись гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В результате болид Ферстаппена врезался в стену, он сошёл с дистанции. Хэмилтон хоть и получил 10-секундный штраф, но выиграл гонку.

После Гран-при руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер назвал победу Хэмилтона «дутой».

«Хэмилтон одержал фантастическую победу. Я не согласен с Хорнером, что эта победа «дутая».

Проблема Хорнера в том, что похожая ситуация была с Леклером. Почти одинаковая. Леклер знал, что там был Хэмилтон, поэтому он освободил ему больше пространства, понимая, что уже проигрывает этот поворот.

Макс знал, что там был Хэмилтон, но он не дал ему достаточно места. Две машины не должны оказываться вместе в такой ситуации. Если мы говорим о молодых неопытных пилотах, то посоветовали бы им быть спокойнее. Это был рискованный манёвр, Льюис обозначил свои намерения», — цитирует Хилла GPBlog.