Феттель — о развороте: не совсем понимаю, что произошло в эпизоде с Алонсо
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал результат Гран-при Великобритании. Феттель сошёл с дистанции на 40-м круге. Немца в начале гонки развернуло в результате борьбы с Фернандо Алонсо.
«Уик-энд был многообещающим. Если бы не проблемы, я мог бы финишировать повыше и набрать побольше очков. Очень расстроен, что «потерял машину» в результате борьбы с Фернандо Алонсо.
Я не совсем понимаю, что именно произошло. Но я в том эпизоде неправильно оценил ситуацию, потерял сцепление и меня развернуло. После этого я вернулся на трассу. В итоге нам не удалось довести машину до финиша из-за проблем с охлаждением», — цитирует Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».
Победителем гонки стал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».
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