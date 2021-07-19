Квят привлёк внимание к проблеме пожаров в Якутии
Поделиться
Бывший российский гонщик Формулы-1, резервный пилот команды «Альпин» Даниил Квят обратил в своём аккаунте в «Инстаграме» внимание на проблему с лесными пожарами в Якутии. Квят выложил в «сториз» фотографию с надписью «Спасите Якутию!!»
Пожары в Якутии идут уже несколько месяцев, в республике объявлено чрезвычайное положение. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, к середине июля огонь уничтожил больше 1, 3 млн гектаров леса. При этом Якутск и другие города республики окутаны дымом. Пожарным, спасателям и пришедшим к ним на помощь добровольцам не хватает техники, топлива и других материалов для борьбы с огненной стихией. При этом власти республики заявляют, что контролируют борьбу с пожарами.
Комментарии
- 19 июля 2021
-
12:52
-
12:36
-
12:25
-
12:02
-
11:41
-
11:05
-
10:57
-
10:48
-
10:24
-
10:23
-
10:16
-
10:11
-
08:58
-
01:38
-
00:27
-
00:20
- 18 июля 2021
-
23:36
-
23:32
-
23:30
-
23:24
-
23:19
-
23:17
-
22:52
-
22:45
-
22:41
-
22:19
-
22:11
-
22:08
-
22:01
-
21:50
-
21:47
-
21:40
-
21:34
-
21:24
-
21:24
Партнерский контент