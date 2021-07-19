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Квят привлёк внимание к проблеме пожаров в Якутии

Квят привлёк внимание к проблеме пожаров в Якутии
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Бывший российский гонщик Формулы-1, резервный пилот команды «Альпин» Даниил Квят обратил в своём аккаунте в «Инстаграме» внимание на проблему с лесными пожарами в Якутии. Квят выложил в «сториз» фотографию с надписью «Спасите Якутию!!»

Пожары в Якутии идут уже несколько месяцев, в республике объявлено чрезвычайное положение. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, к середине июля огонь уничтожил больше 1, 3 млн гектаров леса. При этом Якутск и другие города республики окутаны дымом. Пожарным, спасателям и пришедшим к ним на помощь добровольцам не хватает техники, топлива и других материалов для борьбы с огненной стихией. При этом власти республики заявляют, что контролируют борьбу с пожарами.

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