Квят привлёк внимание к проблеме пожаров в Якутии

Бывший российский гонщик Формулы-1, резервный пилот команды «Альпин» Даниил Квят обратил в своём аккаунте в «Инстаграме» внимание на проблему с лесными пожарами в Якутии. Квят выложил в «сториз» фотографию с надписью «Спасите Якутию!!»

Пожары в Якутии идут уже несколько месяцев, в республике объявлено чрезвычайное положение. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, к середине июля огонь уничтожил больше 1, 3 млн гектаров леса. При этом Якутск и другие города республики окутаны дымом. Пожарным, спасателям и пришедшим к ним на помощь добровольцам не хватает техники, топлива и других материалов для борьбы с огненной стихией. При этом власти республики заявляют, что контролируют борьбу с пожарами.