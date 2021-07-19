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Маси отреагировал на жалобы Хорнера, что Вольф лоббировал интересы «Мерседеса»

Маси отреагировал на жалобы Хорнера, что Вольф лоббировал интересы «Мерседеса»
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Гоночный директор ФИА Майкл Маси ответил на заявление Кристиана Хорнера о том, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф лоббировал интересы своей команды и Льюиса Хэмилтона у стюардов.

«Очевидно, что всё происходящее — часть работы команд. Всё зависит от того, какова ситуация. Каждый заботится о своей лужайке, этого следует ожидать. Но я со своей точки зрения отношусь ко всем одинаково и пытаюсь найти баланс в нашей работе, установить определённые приоритеты в сознании.

К моменту разговора, который попал в эфир, мы уже несколько раз общались с обеими командами, но вы этого не могли услышать.

Какая бы борьба ни происходила между «Ред Булл» и «Мерседесом» за кулисами, это не наша забота. Мы судим в спортивном поле, оценивая происходящее на трассе в зависимости от обстоятельств», — приводит слова Майкла Маси RaceFans.

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