Маси отреагировал на жалобы Хорнера, что Вольф лоббировал интересы «Мерседеса»

Гоночный директор ФИА Майкл Маси ответил на заявление Кристиана Хорнера о том, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф лоббировал интересы своей команды и Льюиса Хэмилтона у стюардов.



«Очевидно, что всё происходящее — часть работы команд. Всё зависит от того, какова ситуация. Каждый заботится о своей лужайке, этого следует ожидать. Но я со своей точки зрения отношусь ко всем одинаково и пытаюсь найти баланс в нашей работе, установить определённые приоритеты в сознании.



К моменту разговора, который попал в эфир, мы уже несколько раз общались с обеими командами, но вы этого не могли услышать.



Какая бы борьба ни происходила между «Ред Булл» и «Мерседесом» за кулисами, это не наша забота. Мы судим в спортивном поле, оценивая происходящее на трассе в зависимости от обстоятельств», — приводит слова Майкла Маси RaceFans.