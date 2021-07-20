Вильнёв — о столкновении: во время любой другой гонки Хэмилтон убрал бы ногу с педали газа

Бывший пилот Формулы-1 Жак Вильнёв поделился мнением об инциденте, который произошёл в начале Гран-при Великобритании. В начале гонки столкнулись пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Из-за столкновения Ферстаппен врезался в стену и повредил болид, после чего сошёл с дистанции. Более того, голландского гонщика отвезли в больницу, но выписали в тот же вечер. Хэмилтон стал победителем гонки, хоть и получил 10-секундный штраф.

«Я думаю, что на Льюиса было такое давление домашнего поражения в противостоянии с Максом, что он подсознательно согласился рисковать. Во время любой другой гонки Хэмилтон, наверное, убрал бы ногу с педали газа в том повороте. Совершенно точно, что мегадуэль между юным претендентом и чемпионом будет продолжаться», — цитирует Вильнёва Auto Bild.

При этом Вильнёв признался, что не считает аварию умышленной со стороны Хэмилтона. Канадец вспомнил, как в 1997 году в него врезался Михаэль Шумахер, но, по мнению Вильнёва, эти эпизоды отличаются.