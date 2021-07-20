«Это чертовски опасно». Ральф Шумахер раскритиковал Хэмилтона за аварию с Ферстаппеном

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением об инциденте, который произошел во время Гран-при Великобритании. В начале гонки столкнулись пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Из-за столкновения Ферстаппен врезался в стену и повредил болид, после чего сошёл с дистанции. Более того, голландского гонщика отвезли в больницу, но выписали в тот же вечер. Хэмилтон стал победителем гонки, хоть и получил 10-секундный штраф.
«Хэмилтон в той ситуации неправильно всё оценил. Это не типичный манёвр для обгона. Если бы Льюис остался, он бы вытолкал Макса с трассы. Он в итоге ударил его в заднее колесо. Все ещё со времён картинга знают, что так поступать нельзя. Это чертовски опасно», — цитирует Шумахера GrandPX со ссылкой на Sky Sport Germany.
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