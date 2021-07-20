Палмер: Хэмилтону дали самый суровый штраф, какой он только мог получить за свои действия

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер поделился мнением об инциденте, произошедшем во время Гран-при Великобритании. Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон столкнулся с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, в результате чего голландец врезался в стену. Ему пришлось сойти с дистанции, а Хэмилтон, несмотря на 10-секундный штраф, выиграл гонку.



«Это столкновение, безусловно, будет определяющим в сезоне. Оба ехали так, будто первый круг был последним. Но я считаю, что это был обычный гоночный инцидент. Хэмилтон был на внутренней стороне, поэтому заполучил право на некоторое пространство внутри. Ферстаппен повернул, зная, что Льюис там был, и неизбежно беря на себя риск, что его ударит «Мерседес», который не может исчезнуть. Хэмилтон действительно упустил апекс, но не сказал бы, что критично. Без сомнения, Льюис действовал смело, но и Макс был очень решителен. И так как Хэмилтон пропустил апекс, некоторые полагают, что вину в этом инциденте несёт именно он, но, как по мне, это был обычный гоночный инцидент — оба просто боролись.



Да, стюарды сочли виновным Хэмилтона всё из-за того же апекса и назначили 10-секундный штраф. Многие могут спорить, было ли это рядовым эпизодом на трассе или виноват Хэмилтон, но так или иначе Льюису выписали самый суровый штраф, который он только мог получить за свои действия», — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.

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