Отец Хэмилтона высказался о столкновении Льюиса с Ферстаппеном

Энтони Хэмилтон, отец пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, прокомментировал инцидент, произошедший во время Гран-при Великобритании. Хэмилтон столкнулся с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, в результате чего голландец врезался в стену. Ему пришлось сойти с дистанции, а Хэмилтон, несмотря на 10-секундный штраф, выиграл гонку.

«В конце концов, это гоночный инцидент. Именно так трактовались бы 99 подобных столкновений из 100. Что же вы теперь хотите? Пилоты выжимают максимум на прямых, а затем притормаживают на поворотах. Это гонки.

Самое главное, помимо того, что с Максом всё в порядке, что в этот уик-энд в Сильверстоуне собрались зрители, посмотревшие гонку. Это самое главное. Без фанатов нет гонок.

Когда пилоты борются за победу, такое случается. Это нормально, мы говорим о гонках», — цитирует Хэмилтона Express.