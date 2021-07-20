Отец Хэмилтона высказался о столкновении Льюиса с Ферстаппеном

Энтони Хэмилтон, отец пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, прокомментировал инцидент, произошедший во время Гран-при Великобритании. Хэмилтон столкнулся с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, в результате чего голландец врезался в стену. Ему пришлось сойти с дистанции, а Хэмилтон, несмотря на 10-секундный штраф, выиграл гонку.
«В конце концов, это гоночный инцидент. Именно так трактовались бы 99 подобных столкновений из 100. Что же вы теперь хотите? Пилоты выжимают максимум на прямых, а затем притормаживают на поворотах. Это гонки.
Самое главное, помимо того, что с Максом всё в порядке, что в этот уик-энд в Сильверстоуне собрались зрители, посмотревшие гонку. Это самое главное. Без фанатов нет гонок.
Когда пилоты борются за победу, такое случается. Это нормально, мы говорим о гонках», — цитирует Хэмилтона Express.
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