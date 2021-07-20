Никита Мазепин проехал 110 кругов во время теста новых 18-дюймовых шин «Пирелли»

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин завершил тесты новых 18-дюймовых шин «Пирелли». Об этом сообщили в официальном «твиттере» «Хааса». Тестирование проходило на трассе «Сильверстоун».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Haas F1 Team.

На 18-дюймовые шины Формула-1 перейдёт с сезона-2022. Для тестирования покрышек все команды, кроме «Уильямса», создали специальные версии болидов, которые должны имитировать ожидаемый уровень прижимной силы в 2022 году. Завтра, 21 июля, к тестам приступит напарник Никиты Мик Шумахер.



Вместе с «Хаасом» в испытаниях принимают участие «Астон Мартин» (за рулём работает немецкий пилот Себастьян Феттель) и «Ред Булл» (к работе привлечён резервный гонщик команды — таиландец Александер Албон).