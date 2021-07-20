Мик Шумахер проехал на болиде, на котором его отец дебютировал в Формуле-1 30 лет назад

Сегодня, 20 июля, Мик Шумахер, пилот «Хааса» и сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, проехал несколько кругов за рулём Jordan 191. Именно на этом болиде его отец дебютировал в Формуле-1 30 лет назад. Произошло это событие на Гран-при Бельгии 1991 года на трассе «Спа-Франкоршам».



А в июне этого года Jordan 191 был продан с аукциона и заполучил нового владельца.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Мика Шумахера в «Твиттере».

Фотографии можно посмотреть на странице Каруна Чандхока в «Инстаграме».

Ранее руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги Гран-при Великобритании, похвалив Шумахера и его напарника Никиту Мазепина за жёсткую, но чистую борьбу. Мазепин финишировал 17-м, Шумахер — 18-м.