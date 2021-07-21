Лидер IndyCar — о столкновении Хэмилтона и Ферстаппена: на их месте я поступил бы так же

Лидер сезона IndyCar Алекс Палоу считает, что нельзя принять чью-либо сторону в аварии Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на Гран-при Великобритании.
«Конечно, говоря об агрессивном обгоне Хэмилтона, надо учитывать, против кого он его проводил, если бы там был не Ферстаппен, то всё закончилось бы по-другому. Что я бы сделал в такой ситуации? Наверное, я бы не относился так легкомысленно к Льюису на месте Макса Ферстаппена, однако в целом они сделали то, что я бы сделал на их месте», — приводит слова Палоу Motorsport.
На прошедшем в воскресенье Гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон столкнулся с гонщиком «Ред-Булл» Максом Ферстаппеном при попытке обогнать его в повороте. Эта авария привела к сходу Макса Ферстаппена в гонке. Хэмилтон, несмотря на полученный штраф, смог выиграть Гран-при Великобритании. После завершения этапа чемпионата мира отрыв Ферстаппена от Хэмилтона сократился до восьми очков.
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