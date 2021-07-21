Попов не исключил, что Хэмилтон осознанно столкнулся с Ферстаппеном

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов допустил, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не сделал всего возможного, чтобы избежать аварии с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при Великобритании.



«Возможно, столкновение в борьбе было специальным, но не думаю, что Льюис продумывал эпизод с тем, чтобы убрать соперника. Чтобы самому наверняка не пострадать, а соперник ещё и сильно приложился и разложил машину. Тут скорее уже война амбиций и самолюбий: никто не хотел уступать. Это грелось, мы об этом говорили чуть ли не с первого этапа. Боюсь соврать, но мне кажется, что в семи из девяти предыдущих гонок они в какой-то момент оказывались рядом на трассе. Из этих семи случаев в пяти были достаточно жёсткие эпизоды, и всегда отрулировал Хэмилтон. Даже Берни Экклстоун как-то пожурил его, сказав: «Что-то боец у нас уже не тот стал». Думаю, Льюис тоже всё это читал, понимал.



Пока Хэмилтон считал, что у него превосходящая машина, он, наверное, думал: «Ладно, возьму своё потом». Но последняя тенденция — пять побед «Ред Булл» подряд и особенно та лёгкость, с которой это всё происходило в Австрии. Думаю, Льюис понял: либо сейчас, либо никогда. «Сильверстоун» – его домашний автодром, он гораздо лучше подходит «Мерседесу», чем Австрия. У них было, судя по всему, последнее обновление машины в сезоне. Макса надо было останавливать здесь и сейчас, либо мириться с поражением. Льюис не смирился. Он понял, что любой ценой не должен пустить Макса вперёд.



Я понимаю эмоции доктора Марко, который говорит, что Льюис чуть ли не нарочно выбил Макса. Нарочно выбивать Льюис не стал бы: за ним такого раньше не было. Никогда не было таранов из серии Херес-97 или Сузука-90: «Я заранее решил, что ты у меня не пройдёшь». Здесь Льюис думал «ты у меня не пройдёшь» в том смысле, что он обгонит Макса», — сказал Попов в своём подкасте «Гаснут огни».