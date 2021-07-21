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Масса поздравил подписчиков с Днём друга фотографией обнимающихся Хэмилтона и Ферстаппена

Масса поздравил подписчиков с Днём друга фотографией обнимающихся Хэмилтона и Ферстаппена
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Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса оригинально поздравил подписчиков с Днём друга. Бразилец опубликовал фото обнимающихся гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Счастливого всем Дня друга!» — написал в «сториз» в «Инстаграме» Масса.

День друга празднуется 20 июля в странах Южной Америки.

Хэмилтон и Ферстаппен столкнулись в начале Гран-при Великобритании. В результате столкновения Ферстаппен врезался в стену и сошёл с дистанции. Хэмилтон, получив 10-секундный штраф, выиграл гонку.
В дальнейшем в «Ред Булл» наняли юристов, чтобы изучить ситуацию. В команде считают, что штраф Хэмилтона был недостаточно суровым. Сам Хэмилтон признался, что не считает необходимым извиняться перед соперником.

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