Масса поздравил подписчиков с Днём друга фотографией обнимающихся Хэмилтона и Ферстаппена
Поделиться
Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса оригинально поздравил подписчиков с Днём друга. Бразилец опубликовал фото обнимающихся гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Счастливого всем Дня друга!» — написал в «сториз» в «Инстаграме» Масса.
День друга празднуется 20 июля в странах Южной Америки.
Хэмилтон и Ферстаппен столкнулись в начале Гран-при Великобритании. В результате столкновения Ферстаппен врезался в стену и сошёл с дистанции. Хэмилтон, получив 10-секундный штраф, выиграл гонку.
В дальнейшем в «Ред Булл» наняли юристов, чтобы изучить ситуацию. В команде считают, что штраф Хэмилтона был недостаточно суровым. Сам Хэмилтон признался, что не считает необходимым извиняться перед соперником.
Комментарии
- 21 июля 2021
-
18:28
-
17:33
-
17:11
-
16:59
-
16:54
-
16:43
-
15:55
-
14:41
-
14:02
-
12:57
-
11:33
-
10:59
-
10:01
-
01:06
- 20 июля 2021
-
23:32
-
22:30
-
21:20
-
20:32
-
19:30
-
18:05
-
16:36
-
15:46
-
14:36
-
13:33
-
13:18
-
13:16
-
12:59
-
12:42
-
11:39
-
10:32
-
09:26
-
00:52
-
00:36
- 19 июля 2021
-
22:59
-
21:58
Партнерский контент