Масса поздравил подписчиков с Днём друга фотографией обнимающихся Хэмилтона и Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса оригинально поздравил подписчиков с Днём друга. Бразилец опубликовал фото обнимающихся гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Счастливого всем Дня друга!» — написал в «сториз» в «Инстаграме» Масса.

День друга празднуется 20 июля в странах Южной Америки.

Хэмилтон и Ферстаппен столкнулись в начале Гран-при Великобритании. В результате столкновения Ферстаппен врезался в стену и сошёл с дистанции. Хэмилтон, получив 10-секундный штраф, выиграл гонку.

В дальнейшем в «Ред Булл» наняли юристов, чтобы изучить ситуацию. В команде считают, что штраф Хэмилтона был недостаточно суровым. Сам Хэмилтон признался, что не считает необходимым извиняться перед соперником.