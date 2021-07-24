Зайдль считает, что Норрис способен закончить чемпионат на третьем месте
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Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль считает, что третье место Ландо Норриса в личном зачёте по итогам сезона можно назвать реалистичной целью.
«Сложно сказать, насколько это реалистично, потому что у „Ред Булл“ и „Мерседеса“ машины лучше. Валттери и Серхио провели несколько великолепных гонок в этом сезоне, да и раньше они демонстрировали, на что способны. Третья позиция после десяти этапов — результат сильных выступлений Ландо и работы команды. Нельзя сказать, что это нереалистичная цель.
Посмотрим, как пройдёт вторая половина сезона. Нужно быть честными. Мы пользуемся тем, что у „Мерседеса“ и „Ред Булл“ что-то идёт не по плану, потому что пока мы не можем опередить их по чистой скорости», — приводит слова Зайдля Motorsport Week.
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