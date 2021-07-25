В «Макларене» объяснили, почему до 2024 года вряд ли поборются за чемпионский титул

В «Макларене» рассказали о сложностях, с которыми команда столкнётся в ближайшие годы. Руководитель команды Зак Браун признался, что до 2024 года «Макларену» не будет хватать ресурсов для борьбы за чемпионство.
«Макларен» в настоящее время использует аэродинамическую трубу, которая раньше принадлежала «Тойоте». Также «Макларен» рассчитывает на подготовку нового симулятора.
«Мы застряли с нашей инфраструктурой до 2024 года. Особенно это касается аэродинамической трубы. К сожалению, мы используем менее передовую инфраструктуру. И это большой минус.
Никаких оправданий после 2024 года уже не будет. И мы рассчитываем, что тогда будем уже полностью конкурентоспособными. Тогда будет много команд, способных бороться за чемпионство. Надеюсь, что мы будем среди них. Конечно, требуется время, чтобы всё обновить», — цитирует Брауна The Race.
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