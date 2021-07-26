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Леклер: с Сайнсом мы конкурируем во всём, с Феттелем было иначе

Леклер: с Сайнсом мы конкурируем во всём, с Феттелем было иначе
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о напарниках, с которыми работал. В настоящее время его напарником является Карлос Сайнс, а ранее в «Феррари» вместе с Леклером выступал Себастьян Феттель.

«Карлос — очень хороший напарник. Я даже не знаю, кого бы выбрал, его или Себа. В хороший для себя день Себ великолепен. Прошлый сезон сложился для него тяжелее, но, когда у него всё получается, его практически невозможно победить.

А Карлос очень и очень стабилен. У них разные подходы, но оба очень хороши.

У нас с Себом были другие отношения. Я в нём видел, скорее, старшего брата, ведь он такой опытный пилот. Соперничество с ним отличалось от соперничества с Карлосом. Мы с Карлосом примерно одного возраста, оба хотим побеждать и соперничаем во всём. С Себом конкуренция проявлялась в меньшей степени», — цитирует Леклера GPFans.

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