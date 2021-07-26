Кристиан Даннер: для Хэмилтона настало время сказать: «Послушай, приятель, я не трус»

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Даннер поделился мнением о столкновении Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на первом круге Гран-при Великобритании.
«Для Льюиса настало время сказать: «Послушай, приятель, я не трус». Именно это он и сделал. Он всё сделал правильно. Конечно, всегда есть шансы 50 на 50. Если Льюис не пробует что-то сделать, то это не случайно. Если бы Макс в него не врезался — никакого инцидента бы не было.
Думаю, десятисекундный штраф — очень дипломатичное решение. Он высказал точку зрения. Я считаю, что он поступил правильно», — приводит слова Кристиана Даннера GPBlog.
Уже во время первого круга Ферстаппен и Хэмилтон устроили жёсткую борьбу, которая привела к контакту в повороте. В результате Ферстаппен улетел в стену и сошёл с дистанции. Врачи отправили голландца в больницу, но обошлось без серьёзных травм, его в итоге выписали в тот же день.
Хэмилтону дали 10-секундный штраф, но он всё равно выиграл домашнюю гонку.
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