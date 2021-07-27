Вольф не исключил новых инцидентов с участием Хэмилтона и Ферстаппена

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о борьбе пилота команды Льюиса Хэмилтона и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. По мнению Вольфа, в нынешнем сезоне возможны инциденты с участием спортсменов. Во время Гран-при Великобритании они допустили столкновение, в результате которого Ферстаппен врезался в стену и сошёл с дистанции.

«Интенсивность их борьбы после Сильверстоуна выросла. Безусловно, они не в последний раз вели борьбу за позицию. Но я надеюсь, что они смогут конкурировать в соответствии со спортивными принципами. Если им этого не удастся, то будут новые столкновения.

Я думаю, что часть успеха Хэмилтона не только в его искусстве пилотирования, но и в его зрелости.

Долгосрочная стратегия важна для победы, ведь нужно набирать очки. Возникают ситуации, при которых лучше отдать позицию, но набрать очки», — цитирует Вольфа F1i.