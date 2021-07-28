Промоутер Гран-при Саудовской Аравии обсудил вопросы прав человека с пилотами Формулы-1

Промоутер Гран-при Саудовской Аравии провёл встречу с пилотами Формулы-1, чтобы обсудить с ними вопросы прав человека в королевстве. Ранее было подписано соглашение, согласно которому в Саудовской Аравии этапы Формулы-1 будут проходить в течение 10 следующих лет.
Промоутер Гран-при, принц Халид Бин Султан Ал-Файсаль ранее говорил, что будет рад пообщаться с гонщиками. И, как недавно признался принц, он сумел поговорить с пилотами во время Гран-при Великобритании.
«Я встретился в Сильверстоуне с некоторыми пилотами. Не буду называть их имена, но Льюиса Хэмилтона среди них не было. Я поговорил с ними о вопросах, которые их беспокоят.
Я сказал им: «Я ничего не буду говорить, просто приедьте в Саудовскую Аравию и посмотрите сами. Вы можете приехать до Гран-при, сделать выводы сами. Вне зависимости от того, что я бы говорил, лучше всего приехать самим, пообщаться с людьми и составить собственное мнение.
Я уверен, что у гонщиков есть друзья из Формулы-Е или «Дакара». Их можно спросить о нашей стране. Мы уверены в прогрессе, который сделала наша страна», — цитирует промоутера Motorsport.
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