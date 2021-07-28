Столкновение Ферстаппена и Стролла в Португалии в 2020-м может сыграть против «Ред Булл»

Столкновение между Максом Ферстаппеном и Лэнсом Строллом на тренировке Гран-при Португалии 2020 года может сыграть против команды «Ред Булл» при рассмотрении апелляции на штраф Льюиса Хэмилтона, сообщает Motorsport-Total.



В том инциденте Ферстаппен и Стролл столкнулись при похожих обстоятельствах, однако тогда Ферстаппен занимал внутреннюю траекторию и выбил Стролла. Тот эпизод был признан гоночным инцидентом, а руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявлял, что машина снаружи должна оставлять место сопернику.



«Если бы это была гонка, то судьи сказали бы, что Макс находился внутри бок о бок с Лэнсом. Так что машина снаружи должна оставить место внутри», — говорил после того инцидента Кристиан Хорнер.



Рассмотрение апелляции «Ред Булл» состоится 29 июля.