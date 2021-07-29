После заездов на боевом «КАМАЗе» Мазепин хочет выступить на «Дакаре»

Российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин поделился впечатлениями от заездов на боевых грузовиках команды «КАМАЗ-мастер» на полигоне в Набережных челнах.
«Это фантастический опыт. Мне очень повезло получить приглашение от Рустама Нургалиевича Минниханова приехать в Татарстан, в команду. Что общего у болида Ф-1 и грузовика? Конечно, общее есть — руль и четыре колеса! Любой моторный вид спорта всегда похож, но ощущения от грузовика удивительные. Управлять на такой высокой скорости машиной, которая весит восемь с половиной тонн, так хорошо рулится и полностью создана в России, это круто.
Мне бы очень хотелось, возможно, когда-то выступить на „Дакаре“ и попробовать узнать, что гонщики испытывают на самом деле, когда едут несколько дней через пустыню», — приводит слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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