Мазепин собрался на «Дакар»! Но потом. А пока объяснил, как смог поехать в темпе Шумахера

Перед Гран-при Венгрии Формулы-1 Никита Мазепин в очередной раз пообщался с журналистами из России. Темы были разные — от успешной борьбы с Миком Шумахером до поступления в магистратуру и планов после Формулы-1.

— Никита, как оцените тот факт, что в Сильверстоуне во второй раз в сезоне смогли опередить Мика Шумахера?

— На самом деле, уик-энд в Сильверстоуне получился довольно противоречивым, потому что наша скорость как команды в этот раз была, наверное, худшей за весь сезон: мы сильно отставали от соперников, особенно на длинной дистанции. Это было связано с тем, что деградация шин у нашей машины была намного сильнее, чем у соперников.



С напарником мы боремся с первых тестов, первых гонок. В ситуации, когда реально бороться лишь с одной машиной из 19, возможность обогнать напарника очень сильно подстёгивает. Хотя я не переставал пытаться опережать и более быстрые машины. Но в Сильверстоуне это было невозможно.

— В прошлом не раз бывало, что после бодрого начала гонки вы затем сильно отставали от Мика. Что позволило в этот раз быть на уровне всю дистанцию?

— Каждый гонщик потенциально может ехать быстрее, особенно в начале гонки. Но нам нужно сохранять шины «Пирелли», чтобы растягивать отрезок на каждом из комплектов — с пяти кругов условно до тридцати.



В Сильверстоуне нам с инженерами удалось попробовать иную философию настроек машины — с другим распределением износа резины. Даже если деградация шин высокая, то если гонщика устраивает баланс и ему комфортно в машине, то можно показывать на протяжении всего отрезка более высокий темп. В Сильверстоуне так получилось. Надеюсь, получится и в Будапеште.



— Во время Гран-при Великобритании ваш разворот показали, а вот красивый обгон Шумахера — нет. Как к этому относитесь?

— До вашего вопроса я даже не знал, что этот обгон не показали. Сами понимаете, возможности смотреть трансляцию у меня не было. Но я видел этот обгон из машины, так что не расстраиваюсь!

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— В начале сезона вы очень хорошо ладили с Миком, но сейчас пошли слухи, что возникли некие внутренние трения. В частности о них говорил Нико Хюлькенберг. Как обстоят дела на самом деле?

— Вы подобрали правильное слово — слухи. Люди, которые говорят такие вещи, почти во всех случаях никак не связаны с командой, не находятся внутри неё. Как бы мы с Миком ни хотели победить друг друга во внутрикомандной борьбе, важно не забывать, что мы — два гонщика, которые работают на команду, чтобы она показывала хорошие результаты. Никакие трения мы себе позволить не можем, у нас максимально продуктивные, хорошие рабочие отношения — для того, чтобы помочь команде добиться результатов, которых она, как я считаю, заслуживает.



— «Хаас» сосредоточил все усилия на машине 2022 года. Насколько при создании следующего болида учитывают ваши личные предпочтения?

— Сейчас мы находимся на стадии поиска оптимальной аэродинамики будущей машины и механического баланса. Конечно, я стараюсь принимать участие в работе, насколько это возможно. Но не стоит забывать, что в этом сезоне у нас рекордные 23 гонки в календаре.

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— С учётом того, что машина «Хааса» не слишком сильно изменилась по сравнению с прошлым годом, используете ли вы прошлогоднюю телеметрию, пусть и других пилотов, в своей работе?

— Мы не используем прошлогоднюю телеметрию, потому что в этом году регламент по части аэродинамики изменился, мы потеряли прижимную силу. Также изменилась резина «Пирелли». Так что трудно сравнить прошлогодние результаты с нынешними. Учитывая, что у нас в команде две машины, мы сравниваем сегодняшнюю телеметрию.



— Во время паузы между гонками вы стали гостем команды «КАМАЗ-мастер». Какие ощущения от управления боевым дакаровским «КАМАЗом»?

— Это фантастический опыт. Мне очень повезло получить приглашение от Рустама Нургалиевича Минниханова приехать в Татарстан, в команду. Что общего у болида Ф-1 и грузовика? Конечно, общее есть — руль и четыре колеса! Любой моторный вид спорта всегда похож, но ощущения от грузовика удивительные. Управлять на такой высокой скорости машиной, которая весит восемь с половиной тонн, так хорошо управляется и полностью создана в России, это круто.



Мне бы очень хотелось, возможно, когда-то выступить на «Дакаре» и попробовать узнать, что гонщики испытывают на самом деле, когда едут несколько дней через пустыню.

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— Успеваете следить за Олимпиадой? Победа кого из россиян вдохновила вас больше всего?

— Я как патриот своей страны всегда очень люблю смотреть за нашими спортсменами. Был очень рад золотой медали, которую несколько дней назад завоевали в плавании.



— Читали ваши интервью, что после бакалавриата вы планируете поступать в магистратуру. Планируете ли вы в будущем работать по специальности?

— Я в прошлую пятницу сдавал экзамен в магистратуру МГУ. Пока что жду результаты — надеюсь, что всё получилось. Спорт, к сожалению, не вечен. В какой-то момент я точно буду работать в сфере, которая не связана со спортом.