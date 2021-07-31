Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 31 июля, на стационарной трассе «Хунгароринг» под Будапештом состоится третья свободная практика одиннадцатого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2021 — Гран-при Венгрии. Начало тренировки запланировано на 13:00 по московскому времени.
После десятого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает 20-ю позицию.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Онлайн-трансляция третьей практики
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