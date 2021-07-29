Расселл — об аварии Хэмилтона и Ферстаппена: в правилах Ф-1 здесь есть определённый пробел

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился мнением об инциденте, который произошёл в начале Гран-при Великобритании. В начале гонки столкнулись пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Из-за столкновения Ферстаппен врезался в стену и повредил болид, после чего сошёл с дистанции. Более того, голландского гонщика отвезли в больницу, но выписали в тот же вечер. Хэмилтон стал победителем гонки, хоть и получил 10-секундный штраф.



«Мне кажется, что здесь существует определённый пробел: отсутствуют правила, которые регламентировали бы подобные ситуации. Иногда попросту нельзя сказать, кто был прав, а кто виноват. Это просто гоночный инцидент. Льюис всегда был одним из самых честных гонщиков. И в этот раз в его действиях не было ничего злонамеренного.

Очевидно, что последствия были очень серьёзными, и я был очень рад, когда узнал, что Макс серьёзно не пострадал. Как по мне, мы стали свидетелями обычного гоночного инцидента», — приводит слова Расселла Motorsport.