Леклер выиграл квалификацию Формулы-3 в Венгрии, Смоляр — шестой

Младший брат пилота «Феррари» Шарля Леклера Артур завоевал поул-позишен по итогам квалификации этапа Формулы-3 на венгерской трассе «Хунгароринг». Леклер менее чем на одну десятую опередил Денниса Хаугера и Джека Дуэна.
Российский гонщик Александр Смоляр, ставший быстрейшим на утренней тренировке, занял в квалификации шестое место. Таким образом, стартовую гонку уик-энда россиянин начнёт с седьмой позиции.
Формула-3. «Хунгароринг». Квалификация
1. Артур Леклер — 1:33.164
2. Деннис Хаугер — 1:33.253
3. Джек Дуэн — 1:33.260
4. Давид Шумахер — 1:33.284
5. Клемент Новалак — 1:33.331
6. Александр Смоляр — 1:33.429
7. Фредерик Вести — 1:33.449
8. Логан Сарджент — 1:33.632
9. Олли Колдуэлл — 1:33.704
10. Аюму Иваса — 1:33.777
11. Лоренцо Коломбо — 1:33.805
12. Джонни Эдгар — 1:33.878.
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