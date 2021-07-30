Леклер выиграл квалификацию Формулы-3 в Венгрии, Смоляр — шестой

Младший брат пилота «Феррари» Шарля Леклера Артур завоевал поул-позишен по итогам квалификации этапа Формулы-3 на венгерской трассе «Хунгароринг». Леклер менее чем на одну десятую опередил Денниса Хаугера и Джека Дуэна.



Российский гонщик Александр Смоляр, ставший быстрейшим на утренней тренировке, занял в квалификации шестое место. Таким образом, стартовую гонку уик-энда россиянин начнёт с седьмой позиции.



Формула-3. «Хунгароринг». Квалификация



1. Артур Леклер — 1:33.164

2. Деннис Хаугер — 1:33.253

3. Джек Дуэн — 1:33.260

4. Давид Шумахер — 1:33.284

5. Клемент Новалак — 1:33.331

6. Александр Смоляр — 1:33.429

7. Фредерик Вести — 1:33.449

8. Логан Сарджент — 1:33.632

9. Олли Колдуэлл — 1:33.704

10. Аюму Иваса — 1:33.777

11. Лоренцо Коломбо — 1:33.805

12. Джонни Эдгар — 1:33.878.