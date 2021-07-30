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Леклер выиграл квалификацию Формулы-3 в Венгрии, Смоляр — шестой

Леклер выиграл квалификацию Формулы-3 в Венгрии, Смоляр — шестой
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Младший брат пилота «Феррари» Шарля Леклера Артур завоевал поул-позишен по итогам квалификации этапа Формулы-3 на венгерской трассе «Хунгароринг». Леклер менее чем на одну десятую опередил Денниса Хаугера и Джека Дуэна.

Российский гонщик Александр Смоляр, ставший быстрейшим на утренней тренировке, занял в квалификации шестое место. Таким образом, стартовую гонку уик-энда россиянин начнёт с седьмой позиции.

Формула-3. «Хунгароринг». Квалификация

1. Артур Леклер — 1:33.164
2. Деннис Хаугер — 1:33.253
3. Джек Дуэн — 1:33.260
4. Давид Шумахер — 1:33.284
5. Клемент Новалак — 1:33.331
6. Александр Смоляр — 1:33.429
7. Фредерик Вести — 1:33.449
8. Логан Сарджент — 1:33.632
9. Олли Колдуэлл — 1:33.704
10. Аюму Иваса — 1:33.777
11. Лоренцо Коломбо — 1:33.805
12. Джонни Эдгар — 1:33.878.

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