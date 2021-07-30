Цунода прокомментировал аварию на тренировке Гран-при Венгрии

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал, что привело к его вылету в первой тренировке Гран-при Венгрии Формулы-1.



«Я очень расстроен сегодняшним днём. Я допустил ошибку в первой практике, из-за чего я в целом потерял даже больше одной тренировки. Задняя часть машины вела себя очень нервно, особенно в скоростных поворотах, я терял много времени в них по сравнению с Пьером. Я старался прибавить в этих местах, но потерял контроль над машиной и влетел в стену.



К сожалению, была повреждена коробка передач, команде пришлось упорно работать, чтобы подготовить мою машину к дневной сессии. Механики проделали хорошую работу, починив машину до окончания сессии, так что я сумел проехать один быстрый круг. Это очень помогло инженерам и мне, так что теперь мы можем изучить вечером данные», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».

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