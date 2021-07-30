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Сайнс надеется на дождь на Гран-при Венгрии после «сложной пятницы»

Сайнс надеется на дождь на Гран-при Венгрии после «сложной пятницы»
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Венгрии. По словам испанца, он надеется на дождь в квалификации и гонке.

«Да, день получился странным. Думаю, мы остались довольны тем, как всё складывалось в первой тренировке, но вторая практика получилась странной. Я не был недоволен поведением машины, но другим пилотам удалось прибавить гораздо больше. Нам есть что проанализировать. Есть пара моментов, которые нужно изучить. Надеюсь, завтра будет дождь или хотя бы облачность, чтобы карты снова смешались.

Думаю, мне нравится мысль о том, что может пойти дождь — это нам бы помогло. Это поможет всем, учитывая температуру, в которой нам приходится работать», — приводит слова Сайнса официальный сайт Формулы-1.

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