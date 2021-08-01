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Норрис жёстко раскритиковал Боттаса за аварию на Гран-при Венгрии

Норрис жёстко раскритиковал Боттаса за аварию на Гран-при Венгрии
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис раскритиковал гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса за аварию, которая произошла во время Гран-при Венгрии Формулы-1. Заезд был остановлен красными флагами из-за аварии, которую спровоцировал Боттас, не сумевший замедлиться перед первым поворотом и врезавшийся в Норриса.

После этого его болид отбросило в машину Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл». Норрис и Боттас в итоге сошли.

«Был первый круг. Я не понимаю, почему это произошло. Зачем рисковать подобными глупыми вещами? Я мало что мог сделать, да и мне особо нечего сказать.

Конечно, он заслуживает наказания. Если меня наказывали за то, что я не делал ничего особенного, то он заслуживает намного более сурового наказания. Посмотрим. Надеюсь, что там есть здравый смысл, а стюарды сделают то, что должны. Но это зависит не от меня», — цитирует Норриса Sky Sports.

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