Феттель, Боттас, Сайнс и Стролл получили предупреждения за нарушения перед стартом

Стюарды Гран-при Венгрии Формулы-1 рассмотрели нарушения предстартовых процедур со стороны четырёх гонщиков чемпионата мира — Себастьяна Феттеля, Валттери Боттаса, Карлоса Сайнса и Лэнса Стролла. Четыре этих гонщика не сняли футболки, которые они использовали во время церемонии We Race As One перед исполнением национального гимна. Согласно правилам Ф-1, во время исполнения гимна футболки с различными призывами на тему равенства и других проблем должны быть сняты.

Все четыре гонщика объяснили, что забыли снять футболки из-за начавшегося дождя. Заслушав объяснения, стюарды приняли решение выписать Феттелю, Боттасу, Сайнсу и Строллу официальные предупреждения.

Ранее Феттель заявил, что судьи могут «хоть дисквалифицировать» его за данный проступок.